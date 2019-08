Stallo Roma, da Dzeko ad Alderweireld: operazioni che bloccano Petrachi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domenica il test con il Real Madrid all’Olimpico e la Roma è ancora largamente incompleta. Alla presentazione della squadra, il club presenta esuberi e lacune. Petrachi sta avendo difficoltà nello snellire la rosa costruita lo scorso anno da Monchi. Da Olsen a Defrel, passando per Schick e Nzonzi. Il nodo più intrecciato, però, resta Edin Dzeko. Ieri il diesse giallorosso ha incontrato l’agente Silvano Martina ribadendo di voler tenere il bosniaco. Di contro la risposta secca dell’entourage: “Vogliamo l’Inter”. Risultato finale, lo stallo non si sblocca. Marotta è arrivato a offrire quasi 20 milioni (cifra chiesta dalla Roma), ma senza un’alternativa di livello il club di Trigoria non lascerà andare il suo nove.

ATTACCO PRECARIO - Fonseca si ritrova quindi a dover lavorare con degli attaccanti che non rientreranno nel progetto. Dzeko non è il solo, nonostante la maglia da titolare di Defrel con l’Athletic Bilbao, anche il francese è in uscita. La trattativa con il Cagliari ha subito una brusca frenata negli ultimi giorni con ripercussioni sull’operazione in entrata per Alderweireld. I soldi dell’attaccante, quest’anno in prestito alla Sampdoria, sarebbero stati reinvestiti nel belga e ora con il mercato in entrata finito in Inghilterra diventa sempre più difficile per i giallorossi convincere il Tottenham a lasciare andare il suo difensore. A tutto questo va aggiunta la situazione di Schick, fermo ai box per un leggero risentimento muscolare e sempre al centro dei pensieri di Petrachi. Il Borussia Dortmund è interessato, ma è presto per un affondo.

LE ALTRE - Il tempo, però, stringe e lo stand-by nelle cessioni stoppa anche i colpi in entrata. Olsen sembra il più vicino a salutare con il Montpellier pronto a chiudere. Poi ci sono Nzonzi e Pastore. Il primo rischia di essere una minusvalenza dopo esser stato pagato 29 milioni solamente la scorsa estate. Petrachi non può lasciarlo andare per meno di 20 milioni e questo rallenta di molto la chiusura di una trattativa. L’argentino, invece, è stato cercato solo in Cina. Destinazione non gradita al calciatore che vorrebbe rimanere nella Capitale. Insomma, situazioni spigolose che con lo scorrere dei giorni rischiano di porre la Roma in una situazione sempre più difficile. Il mercato chiude il 2 settembre e Fonseca ha bisogno ancora di un centrale, di un terzino e un attaccante. Manca la spina dorsale della squadra. Non poco se l’obiettivo è rientrare subito in Champions League.