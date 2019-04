© foto di Imago/Image Sport

L'Allianz Stadium questa sera sarà l'ombelico del mondo non solo per quanto riguarda il calcio giocato ma anche per il mercato. Detto che ci saranno due super procuratori come Mendes e Raiola, saranno presenti anche due allenatori che potrebbero venire presi in considerazione in caso di addio di Allegri. Il primo è Antonio Conte, chiacchieratissimo tecnico che è tornato a vivere in Piemonte ma che è stato anche accostato a un possibile ritorno in bianconero. Il secondo è l'attuale ct della Francia Deschamps che sarà ufficialmente sugli spalti per assistere al match e seguire Matuidi, ma che è un altro dei nomi che circolano per il futuro della Vecchia Signora. A riportarlo è il Corriere di Torino.