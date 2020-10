Stasera Shakhtar-Inter, i convocati di Castro: solo due attaccanti nella lista degli ucraini

A poche ore dalla sfida contro l'Inter, il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro, ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Shevchenko; Pyatov, Trubin.

Difensori: Dodo, Khocholava, Korniienko, Matviienko, Cipriano, Vitao, Bolbat, Bondar.

Centrocampisti: Stepanenko, Taison, Marcos, Marlos, Tete, Solomon, Patrick, Vakula, Maycon, Sudakov.

Attaccanti: Dentinho, Viunnyk.

