Il tecnico della Stella Rossa ed ex calciatore dell'Inter,Dejan Stankovic, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva Pink TV. Il centrocampista ha parlato anche della possibilità di vedere Kolarov in Serbia, queste le sue dichiarazioni: "Non c’è nessuna possibilità che possa venire alla Stella Rossa, ma le porte per lui rimangono aperte".