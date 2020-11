Steven Zhang assicura: "Lavoreremo per riportare l'Inter ai vertici"

Protagonista al Bulgari Hotel di Shanghai per festeggiare il cinquantesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato ai giornalisti a margine della sua premiazione come Leading Emerging Partner: "Quanto più forte è l'amicizia sino-italiana - riporta FcInterNews - tanto più favorevole sarà questo legame allo sviluppo coordinato delle aziende dei due paesi. Suning è disposta a concordare sul fatto che persone con nobili ideali lavorino insieme per creare il futuro e guiderà Suning International a consolidare ulteriormente l'approfondita collaborazione con i marchi italiani, rafforzando ulteriormente le economie di Cina e Italia. Allo stesso tempo, il nostro gruppo continuerà a promuovere la gestione diligente dell'Inter e lavorerà instancabilmente con la squadra per riportare l'Inter ai vertici".