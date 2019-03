© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mentre la Juve è in ansia per conoscere l'entità dell'infortunio occorso a Cristiano Ronaldo in Portogallo-Serbia, c'è chi lo ha visto con occhi particolarmente interessati. Si tratta di Fabio Paratici: come evidenziato da tuttojuve.com, il ds bianconero era infatti al Da Luz per seguire la partita e magari monitorare alcuni obiettivi di mercato, come Ruben Dias. Suo malgrando, ha vissuto in prima persona lo stop di CR7.