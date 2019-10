Stop Lozano, Ancelotti conferma: "Solo una botta ma è rientrato ieri sera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Difficilmente l'attaccante del Napoli Hirving Lozano sarà della partita domani al San Paolo contro l'Hellas Verona. L'attaccante messicano è rientrato solo ieri sera dagli impegni con la sua nazionale e non al meglio fisicamente: "E' rientrato ieri sera - ha dichiarato Carlo Ancelotti in conferenza stampa - non l'ho visto ancora. Quella rimediata contro Panama è stata solo una botta, ma domani valuteremo se sarà disponibile per andare in panchina o per quella dopo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Carlo Ancelotti.