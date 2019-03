Stringara: "Italia, manca un campione in attacco, Immobile fatica"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Paolo Stringara, ex difensore anche di Bologna e Inter, a MC Sport ha parlato nel corso del secondo tempo di Italia-Finlandia: "L'Italia sta giocando contro una squadra veramente scarsa come la Finlandia. L'Italia come al solito ha una grande fase difensiva e poi Mancini si è inventato questo centrocampo con Verratti, Jorginho e Barella ma poi c'è un attacco scollegato con il resto della squadra. Immobile è uno che ama giocare negli spazi aperti. Vorrei vedere la tenuta difensiva dell'Italia quando giocherai contro una squadra importante. Il vero problema è che davanti l'Italia non ha un giocatore di livello internazionale. Manca un campione in attacco. Con il centrocampo che ha stasera l'Italia io in attacco avrei fatto giocare Politano, Bernardeschi e Pavoletti. Immobile fatica con questo modulo. L'Italia fatica non solo a fare gol ma anche a tirare in porta. Mancini sta provando a dare un'identità alla sua Nazionale ma ci vuole tempo".

Inter, Icardi è tornato ad allenarsi. Ora che succederà?

"Secondo me è una tregua armata e le ruggini ci saranno sempre. A questo punto la storia tra Icardi e l'Inter è finita e lui deve solo cambiare aria. Ora Icardi deve essere riproposto perché è un capitale dell'Inter ma l'amore è finito".

Che pensi dell'ipotesi del ritorno Mourinho all'Inter?

"Sarebbe affascinante ma devi dargli le armi per fare il suo lavoro. Deve avere una squadra di livello e quindi bisognerebbe cambiare mezza Inter e acquistare dei campioni. L'idea ripeto è affascinante ma io avrei un po' di paura perché se la squadra è scarsa anche Mourinho avrebbe poco da fare".

Juventus-Barcellona può essere la finale di Champions League?

"L'Ajax può dare fastidio alla Juventus per come gioca. Se i bianconeri adesso affrontano squadre "classiche" se la può giocare con tutti perché ha un parco giocatori pazzesco. Invece contro squadre come l'Ajax potrebbe avere dei problemi".

Il Bologna adesso è tornato?

"Prima di Mihajlovic non c'era proprio, era una squadra morta. Ora ha vinto alcune partite importanti e adesso è una squadra viva che se la può giocare davvero con tutti".