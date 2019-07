Strootman e il ritorno a Roma: ostacolo ingaggio, l'OM lo cede

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman può fare ritorno a Roma. L'olandese è stato fortemente voluto un anno fa da Rudi Garcia, ma la sua cessione ha, di fatto, messo sul piede di guerra la piazza: i 25 milioni di euro - probabilmente fondamentali per il bilancio - non sono bastati per placare gli animi, poiché l'addio è arrivato a mercato oramai chiuso, senza la possibilità di trovare un sostituto.

OSTACOLO INGAGGIO - Strootman nella Capitale ha fatto molto bene, diventando uno dei beniamini in pochissimo tempo. Per questo un ipotetico ritorno sarebbe visto di ottimo occhio, il problema è però lo stipendio: a Marsiglia percepisce 5 milioni di euro netti, troppo per il tetto salariale della nuova Roma che è fermo ai 4,5 milioni.

L'ANNO ALL'OM - La stagione non è stata esaltante, perché Strootman ha sì giocato 27 partite - un solo gol - ma i transalpini sono arrivati quinti in classifica, senza raggiungere la zona Champions League nonostante le risorse spese. Di più, la campagna in Europa League non è certo stata da ricordare, con l'addio già nel girone con Lazio e Eintracht Francoforte.