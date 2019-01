Sturaro, Romero e ora anche Piatek. Asse caldissimo fra Juve e Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere della Sera fa il punto sull'incontro di ieri fra Juventus e Genoa. Nel summit si è parlato del ritorno in rossoblù, quasi definito, di Stefano Sturaro che tornerà in Liguria in prestito con diritto di riscatto fissato a 8-10 milioni. Ma pure di Cristian Romero, difensore entrato nel mirino bianconero e di cui si riparlerà oggi in un nuovo faccia a faccia. Sullo sfondo Krzysztof Piatek: la Juve si è iscritta alla corsa, anche se Milan e Roma sono in vantaggio con Inter e Napoli staccate.