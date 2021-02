Sturaro: "Verona il mio trampolino di lancio, non sono qui per fare una vacanza. Spero nel riscatto"

Un trampolino di lancio, ma anche un possibile punto d'arrivo: Stefano Sturaro ha commentato così il suo trasferimento all'Hellas Verona dal Genoa durante la sua presentazione ufficiale. Queste le dichiarazioni del centrocampista classe '93 in merito alla trattativa coi gialloblù e alla voglia di conquistarsi sul campo il riscatto: "Nella mia scelta è stato molto importante mister Juric: quando tornai al Genoa dalla Juve fu lui la causa, poi quando arrivai purtroppo era andato via. Ma come allora è stato determinante".

Cosa cerca a Verona?

"Ho bisogno di ritrovare me stesso, delineare un futuro importante. Dopo una partenza sprint, ero arrivato a un punto della mia carriera in cui non capivo più quale fosse la cosa giusta per me. Ho sbagliato alcune cose e forse sono stato gestito nel modo sbagliato, viste le molte partite ravvicinate. Verona può essere un trampolino di lancio per la seconda parte della mia carriera. Sento che, se messo nelle condizioni giuste, posso dare una grande mano".

A quali condizioni si riferisce?

"Non sono qui per fare una vacanza. Mi ritengo un grande professionista, dal primo all'ultimo minuto darò sempre il 100%, ogni giorno. Verona per me può essere un trampolino di lancio, poi il tempo dirà se tutti avremo avuto ragione. Penso possa essere la situazione ideale per me: per l'allenatore, per la società, per la squadra. Per tante cose".

È anche un punto d'arrivo.

"Spero di far bene: se così fosse il Verona probabilmente ci farà un pensiero, e io ne sarei contento".

Ancora sul riscatto.

"Sul riscatto ho già detto che sarei più che contento. Il Verona lo eserciterà se sarà soddisfatto di quello che ho fatto".