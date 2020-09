Suarez-Atletico Madrid sempre più a rischio. E i Colchoneros richiamano l'agente di Cavani

"Se rompe el fichaje de Suarez", titola As parlando dell'Atletico Madrid e del possibile arrivo del Pistolero alla corte di Simeone. Un titolo che non ha bisogno di particolari traduzioni e che spiega come la trattativa rischi seriamente di sfociare in una inattesa fumata nera. No, l'esame di italiano e l'indagine della Guardia di Finanza non c'entrano niente. Semplicemente, il Barcellona sembra aver cambiato le carte in tavola per non cedere gratis l'uruguaiano ad una diretta concorrente per il titolo in Liga.

Per questo motivo, spiega il quotidiano madrileno, i vertici dirigenziali dell'Atletico Madrid avrebbero riattivato i contatti con l'entourage di Edinson Cavani, già obiettivo di mercato dei Colchoneros dopo l'addio al PSG.