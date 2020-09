Suarez e l'esame di italiano, il docente svela: "Si immagina già a Torino"

vedi letture

Oggi è stato il giorno dell’esame di italiano livello B1 per Luis Suarez, fondamentale per prendere il passaporto italiano. Intervistato dall’ANSA, uno degli esaminatori di Suarez, Lorenzo Rocca, ha parlato così dell’esame dell’uruguaiano: “Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana per la prova sostenuta, Suarez ha pensato a una che potete ben immaginare”, ha detto . E alla domanda se la città fosse Torino il docente ha risposto con un sorriso: "Io non l'ho detto...".