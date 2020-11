Sudamerica, i risultati della notte: vincono Brasile e Argentina, Lautaro e Arthur a segno

vedi letture

Tra le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali disputate nella notte in Sudamerica spiccano le reti di Arthur e Lautaro, che hanno trascinato le rispettive Selezioni alla vittoria: due a zero del Brasile sull'Uruguay, con tanto di espulsione di Cavani poco dopo il settantesimo, stesso risultato per l'Argentina, che supera dunque il Perù. Due a due, invece, tra Paraguay e Bolivia: la squadra di Berizzo prima passa in vantaggio, poi si fa ribaltare, e infine riesce ad acciuffare il pareggio. Di seguito tutti i risultati:

Uruguay-Brasile 0-2

Perù-Argentina 0-2

Paraguay-Bolivia 2-2