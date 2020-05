Sulla scia di Inzaghi: la nuova vita di Klose. Da bomber ad allenatore: Miro è il vice-Flick

55 gol in 196 partite l’uno. 63 in 171 l’altro. Numeri a caso? No, sono quelli di Simone Inzaghi e Miroslav Klose con la maglia della Lazio. Attaccanti iconici, nella storia recente dei biancocelesti. Con il tedesco che, oggettivamente, ha vinto molto di più dell’italiano in carriera. Ma oggi spera di emularne le sorti.

Nuova vita per Miro. Già collaboratore di Joachim Low sulla panchina della Germania, l’ex bomber è tornato al Bayern Monaco nel 2018, per prendere la guida delle giovanili. Ieri, il salto tra i grandi: Klose sarà infatti il vice di Flick alla ripresa della Bundesliga. Un ruolo di peso, il primo a contatto con una Prima Squadra. Studiando da allenatore. Studiando, se vogliamo, da Inzaghi. Che con la sua Lazio sogna di poter contendere il campionato alla Juventus.