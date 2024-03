Tare: "Inzaghi un modello. Klose? Fra i più intelligenti mai visti in campo"

vedi letture

Nel corso della sua intervista a Kicker in Germania, l'ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato anche di Simone Inzaghi, tecnico che lui stesso ha visto lavorare negli anni biancocelesti, e di Miroslav Klose in vista della sua futura carriera nel mondo del calcio: "Inzaghi è un modello. Simone ha trascorso 11 anni da calciatore alla Lazio, poi ha lavorato come allenatore nel settore giovanile per sette anni – e ad oggi è il più longevo allenatore della società in Serie A", ha detto sull'attuale allenatore dell'Inter.

Quindi un pensiero su Klose:

"Klose è stato uno dei giocatori più intelligenti che abbia mai visto in campo. Sicuramente da allenatore, o in qualsiasi altro ruolo, saprà trasmettere tanti valori ai giocatori di oggi".