Super Barella, l'uomo a cui Conte può chiedere di più nei momenti clou

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"A chi dobbiamo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Cagliari? A Sensi, acquistato dal Sassuolo?" Dopo la gara persa in rimonta contro il Borussia Dortmund, Antonio Conte in uno dei tanti passaggi della sua conferenza stampa ha posto ai giornalisti presenti queste domande. Era un riferimento ai tanti giovani presenti in squadra, che hanno poca esperienza europea. Che hanno vinto poco nella loro carriera. Era anche un riferimento ai pochi giocatori di personalità nelle gare decisive, capaci di trascinare la squadra nei momenti che contano.

Un quesito, forse anche una provocazione, a cui stasera Nicolò Barella ha risposto nel migliore dei modi perché quella di oggi non era una gara come le altre. Era l'ultima di un ciclo di sette partite in 20 giorni, era la prima dopo il brutto ko di Dortmund. Era, soprattutto, una gara da vincere a tutti i costi dopo tutte le polemiche degli ultimi giorni e prima di una sosta che, senza i tre punti, le avrebbe inevitabilmente amplificate.

E allora ci ha pensato Barella a permettere all'Inter di chiudere questo ciclo con il sorriso. Con una vittoria che, almeno per una notte, permette ai nerazzurri di mettere il naso davanti all'Inter. L'ha fatto con uno splendido tiro a giro, nel giorno del compleanno di chi questo gesto l'ha reso celebre: Alessandro Del Piero. Ha completato la rimonta e ha risposto col gol del 2-1 alle perplessità espresse martedì sera da Antonio Conte: l'allenatore dell'Inter nei momenti più delicati può affidarsi a Nicolò Barella.