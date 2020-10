Super-Coman, il Bayern travolge l'Atletico. Ok Liverpool e City, tutti i risultati della serata

vedi letture

Il Bayern Monaco campione in carica mette subito le cose in chiaro e travolge l'Atletico all'Allianz Arena. Netto 4-0 per la squadra di Flick, che riprende da dove aveva lasciato. Poker anche per l'Atalanta in Danimarca, successi sofferti per Manchester City e Liverpool. L'Olympiacos vince all'ultimo respiro contro il Marsiglia, mentre l'Inter non va oltre il pareggio casalingo contro il 'Gladbach.

I risultati

Bayern Monaco-Atletico Madrid 4-0: 28' e 72' Coman, 41' Goretzka, 66' Tolisso

Inter-Borussia Mönchengladbach 2-2: 49' e 90' Lukaku (I), 63' rig. Bensebaini, 84' Hofmann

Manchester City-Porto 3-1: 14' Luis Dias (P), 20' rig. Aguero, 65' Gundogan, 73' Ferran Torres

Olympiacos-Marsiglia 1-0: 91' Hassan

Ajax-Liverpool 0-1: 35' aut. Tagliafico

Midtjylland-Atalanta 0-4: 26' Zapata, 36' Gomez, 42' Muriel, 89' Miranchuk