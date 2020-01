Super gol di Benassi: Bologna-Fiorentina 0-1 all'intervallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Bologna-Fiorentina. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-0 in favore della Fiorentina grazie alle bellissima rete di Benassi arrivata alla mezz'ora.

LE SCELTE INIZIALI - Non ci sono novità rispetto alle previsioni della vigilia. Tra i padroni di casa l'unica novità potrebbe essere nel modulo, con Mihajlovic che sceglie il 4-3-3 rispetto al suo solito 4-2-3-1 arretrando Soriano in mediana. Per quanto riguarda gli ospiti, il neo-allenatore Iachini, all'esordio sulla panchina viola, sceglie di non rivoluzionare e prosegue con il 3-5-2. Si rivede Chiesa davanti, con Vlahovic, e in mezzo c'è Benassi al posto di Badelj.

PALACIO GOL, IL VAR ANNULLA PER FUORIGIOCO - Al minuto numero 12 Palacio trova la rete del vantaggio, ma l'arbitro, con l'ausilio del VAR, annulla per posizione irregolare dell'argentino. Fortunata la Fiorentina, che aveva però perso un brutto pallone in mezzo al campo.

ATTACCA IL BOLOGNA, LA VIOLA SI DIFENDE BENE - Il nuovo diktat di Iachini è chiaro fin dall'inizio: niente pressing alto, squadra compatta dietro. I viola, in fase di non possesso, difendono con 5 uomini, con Lirola e Dalbert che si abbassano sulla linea difensiva. Il Bologna prende in mano il pallino del gioco ed arriva spesso e volentieri sul fondo, sfruttando gli ampi spazi che i gigliato lasciano sulle fasce. La Fiorentina però può contare su tre centrali forti di testa ed accetta il duello, visto che il Bologna

SUPER GOL DI BENASSI - A pochi minuti dalla mezz'ora, la Fiorentina passa in vantaggio con una bellissima rete di Marco Benassi. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Medel mette fuori di testa: il pallone arriva dalle parti di Benassi che ci coordina e calcia al volo con il destro. La palla prende una traiettoria che diventa imprendibile per Skorupski e finisce in rete dopo aver toccato il palo.

IL BOLOGNA CI PROVA - Dopo la rete di Benassi il Bologna prova a ricomporsi per cercare subito la rete del pari. La Fiorentina però difende bene e con esperienza spezza il gioco con tanti interventi duri, ma regolari. Lirola e Milenkovic finiscono sul taccuino dell'arbitro, al pari di Medel. La squadra di Mihajlovic però non riesce a segnare e va nello spogliatoio sotto di un gol.