Suso, intervistato da Sky Sport per "I Signori della Serie A", ha parlato di Gattuso, ex allenatore del Milan: "Io l'avevo visto un paio di volte con la Primavera. Mi ricordo che quando ero piccolo lo vedevo in tv e c'era quel Milan pieno di campioni. C'era quella cosa che con Montella non lavoravamo, quindi essendo arrivato lui subito partimmo forte. Mi ricordo che il primo allenamento ci fece fare degli scatti e mi ricordo che pensai: 'Se facciamo così tutto l'anno domenica non riesco nemmeno a calciare in porta'. Poi, invece, fu tutto il contrario. In lui trovai una persona con cui costruii un rapporto umano splendido, tant'è che anche oggi io spesso parlo con lui. Se lui ti deve dire qualcosa in faccia te la dice, che sia bella o brutta. E poi la maniera in cui te lo dice ti arriva dentro e questo credo che nel calcio sia molto importante. Mi è dispiaciuto il suo addio, perchè avevo un rapporto umano molto bello".