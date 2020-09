Svezia, Kulusevski in panchina contro la Francia: "Sono rimasto scioccato"

vedi letture

Dejan Kulusevski diventa un vero e proprio caso in Svezia. Il fantasista della Juventus è rimasto in panchina per quasi tutta la partita di ieri contro la Francia, salvo entrare negli ultimi 20 minuti. “Sono rimasto scioccato - ha poi dichiarato nel post-gara, come riporta Afton Bladet - non ho avuto tempo di incidere. In allenamento era andata bene, ma il calcio è anche questo. È stato strano, ma rispetto la scelta del mister”. Il ct Janne Andersson, che in conferenza stampa ha chiosato: “Non ho parlato con lui, ma non mi sembrava che fosse troppo scioccato”.