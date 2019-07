© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, intervenuto in conferenza stampa a Nanchino, ha presentato così il derby d'Italia in programma domani con l'Inter: "Giocando con la linea più alta cambia anche il ruolo del portiere, perché si deve aiutare la squadra con i palloni in profondità. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, ma ci stiamo lavorando".

Cosa pensa di Nanchino?

"Fa molto caldo, ma è una bellissima città e ci sono tantissimi tifosi. Cercheremo di ripagarli domani con un bello spettacolo".