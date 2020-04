Taglio stipendi e le linee guida della Lega Serie A: ecco quanto risparmierebbe la SPAL

Nella giornata di ieri, la Lega Serie A al termine dell'Assemblea ha reso noto il documento condiviso da tutti i Presidenti relativo al taglio degli stipendi dei calciatori. "I club del massimo campionato, esclusa la Juventus che ha già trovato un’intesa con i suoi, hanno stabilito le linee guida per la riduzione dei compensi dei propri tesserati: prevista riduzione pari a 1/3 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 4 mensilità medie onnicomprensive) nel caso non si possa riprendere l'attività sportiva, e una riduzione di 1/6 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 2 mensilità medie onnicomprensive) qualora si possano disputare nei prossimi mesi le restanti partite della stagione 2019/2020".

Adesso dovranno essere le società a trovare un accordo con i propri tesserati e non è un passaggio scontato, dato che l'AIC ha pesantemente criticato questo accordo. Ma quanto risparmierebbero i club di Serie A qualora dovesse passare questa linea?

La situazione della SPAL - Torniamo su tetti salariali inferiori, anche se non i più bassi della Serie A. Gli estensi, con 27 milioni lordi complessivi di ingaggi, vantano il 15° monte ingaggi della Serie A.

Risparmio in caso di sospensione della stagione: 9 milioni di euro.

Risparmio in caso di ripresa del campionato: 4.5 milioni di euro.