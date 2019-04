Tanta Inter, poco Frosinone: il 2-0 all'intervallo sta stretto a Perisic & Co

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanta Inter, dal primo all'ultimo minuto. E infatti i nerazzurri rientrano negli spogliatoi sul risultato di 2-0 in casa del Frosinone, all'intervallo della gara dello Stirpe. Buone risposte per Luciano Spalletti: a sbloccare la gara è Radja Nainggolan, che, dopo venti minuti e una bellissima azione corale, batte Sportiello di testa su cross di D'Ambrosio dalla destra. Il raddoppio è firmato da Ivan Perisic, su calcio di rigore: fallo di Chibsah ai danni di Skriniar, strattonato in modo palese dal centrocampista di Baroni sugli sviluppi di un corner. Pochi dubbi per Massa, resta deluso chi si aspettava Icardi: dal dischetto si presenta Perisic, che non sbaglia e spiazza Sportiello. Vantaggio giusto, per quanto visto in campo, ma che avrebbe potuto essere ancora più ampio: al 41' grandissima occasione per Matteo Politano. Servito da Icardi, a tu per tu con Sportiello, l'ex Sassuolo si fa ipnotizzare dall'estremo difensore avversario. Poteva essere 3-0, è comunque un 2-0 che all'intervallo lascia tranquilla l'Inter.