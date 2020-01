Tanta Roma, poca Lazio. Ma a decidere il derby sono i due portieri: 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Lazio 1-1 (26’ Dzeko, 34’ Acerbi)

La Roma recrimina, la Lazio ferma a quota undici la sua striscia di vittorie consecutive ma ottiene comunque un punto prezioso alla luce di quanto visto stasera all'Olimpico. È successo di tutto in questo 174° derby della capitale, una sfida che - esattamente come all'andata - si è chiusa però con un risultato che sarebbe potuto essere molto più ampio: 1-1. Sfortunata e tradita dal suo portiere la squadra di Fonseca, poco propositiva e spesso priva di idee invece quella di Inzaghi.

La sblocca Dzeko - Inizio arrembante della compagine di Fonseca, che con la velocità di Under crea subito qualche grattacapo alla retroguardia biancoceleste dalle corsie esterne. Ritmi di gioco già alti e prima occasione da rete che capita dunque sui piedi di Cristante, sventata però da una deviazione provvidenziale di Luiz Felipe al 13'. Passano dieci minuti piuttosto equilibrati, poi al 26' ecco l'episodio che sblocca la partita: cross dalla trequarti di Cristante, Strakosha sbaglia i tempi dell'uscita e Dzeko lo anticipa di testa realizzando il suo nono gol in campionato e anche l'1-0 giallorosso. La Lazio sbanda e il bomber bosniaco sfiora immediatamente il raddoppio, prima di piede e poi di testa al 28'. Niente da fare, però, perché stavolta il portiere albanese non si fa superare.

Acerbi pareggia - La Roma ha in pugno la partita, ma dopo appena otto minuti dal suo vantaggio si rovina la festa da sola. Calcio d'angolo dalla sinistra per i biancocelesti, Santon alza un campanile in area e Pau Lopez, anziché buttare fuori la sfera, confeziona un assist al bacio per Acerbi direttamente sulla linea di porta. Puntuale quindi la battuta a rete del difensore per l'1-1 al 34', tra la gioia del popolo laziale e lo stupore, invece, di quello giallorosso. È un gol che risveglia, almeno momentaneamente, la truppa di Inzaghi (unica azione offensiva dei suoi finora), per un finale di primo tempo combattuto e ancora pieno di emozioni, su tutti il palo colpito sul fronte opposto da Pellegrini con un destro violento dal limite dell'area al 44'.

La Roma chiede un rigore - La ripresa inizia con una sostituzione: Inzaghi toglie Luiz Felipe già ammonito e manda in campo Patric. Ma, così come nel primo tempo, a partire meglio è di nuovo la Roma. Veretout sfiora il 2-1 al 48' con un tentativo da distanza ravvicinata che, sugli sviluppi di un ottimo invito dalla sinistra di Spinazzola, si spegne di pochissimo sul fondo. Poi, serve l'intervento del VAR per far ricredere il signor Calvarese dopo un atterramento in area di Patric su Kluivert, inizialmente considerato fallo da rigore dall'arbitro. La pressione della Roma sui portatori di palla biancocelesti è costante, con la squadra avversaria in affanno e costretta unicamente a proteggersi.

Assedio giallorosso - All'ora di gioco sembra tuttavia scattare qualcosa: la Lazio alza progressivamente il suo baricentro e prende fiducia, cercando più volte l'imbucata centrale. Fiammate individuali di Correa e Immobile tra il 61' e il 63', mentre Strakosha dall'altra parte del campo dice di no a un tiro di Dzeko al 69'. Il copione della partita torna ben presto lo stesso ed è ancora la Roma, quindi, a creare le trame di gioco più interessanti: bella giocata di Under all'80', pallone che arriva a Dzeko e conclusione che Strakosha respinge coi piedi riscattando l'errore iniziale. È un vero e proprio assedio, quello dei giallorossi, che non riescono però a trovare la zampata da tre punti. Bene, benissimo la Roma dal punto di vista del gioco, dell'aggressività e dell'intensità, ma non della finalizzazione sotto porta. Male la Lazio, irriconoscibile specialmente nell'approccio e nella personalità, seppur positiva in fase difensiva e alla fine comunque capace di portarsi a casa un punto utile per consolidare la sua classifica. Nessun vincitore né vinto stasera all'Olimpico, il derby di ritorno finisce proprio come quello d'andata: 1-1. E qualche recriminazione.