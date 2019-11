Tante occasioni, nessun gol: il primo tempo di Udinese-SPAL termina 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Udinese-SPAL. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è di 0-0.

LE SCELTE INIZIALI - Nei friulani, con Gotti in panchina, c'è la coppia Nestorovski-Okaka davanti. Leggermente arretrato De Paul, con Mandragora in mezzo al campo a fare legna. Mister Semplici, a sorpresa, lascia fuori Petagna e schiera dal primo minuto la coppia composta da Paloschi e Floccari. In cabina di regia c'è Valdifiori, sulle fasce Strefezza e Reca.

NESTOROVSKI GOL, MA IN FUORIGIOCO - La partita è divertente e si gioca subito a ritmi alti. Quando sono passati circa 10 minuti di gioco, Nestrovski trova il gol di testa ma l'arbitro annulla per posizione irregolare dell'ex Palermo.

CI PROVA LA SPAL - Dopo lo spavento, la SPAL si fa vedere spesso dalle parti di Musso. Prima ci prova Floccari, ma la sua occasione viene deviata da Nuytinck, poi tocca a Musso prendersi la scena sul colpo di testa ravvicinato di Kurtic. L'Udinese risponde con una doppia occasione di Mandragora.

DI DE PAUL L'OCCASIONE PIU' GRANDE - Poco dopo la mezz'ora arriva l'occasione più grande della sfida: Ken Sema scappa sulla fascia, entra in area e serve a rimorchio De Paul. Conclusione al volo che viene deviata in angolo. Sul ribaltamento di fronte ci prova Strefezza, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Sono le ultime emozioni del primo tempo, che termina 0-0.