Tante richieste di Conte, ma la ripartenza è chiara. È Tonali il punto fisso

Nella nebbia dell'Inter della prossima stagione, che dovrebbe diradarsi dopo l'incontro - sicuramente non da coltello con i denti, comunque delicato - fra il presidente Zhang e Antonio Conte, c'è un punto fermo che sembra abbastanza chiaro. Il trasferimento di Sandro Tonali è praticamente certo, quello di Kumbulla è presumibile, ma il centrocampista del Brescia rischia di diventare il perno della nuova stagione di Antonio Conte. Perché un centrocampista in più è auspicabile, Gagliardini sta facendo benissimo e per Sensi ci sarà il tentativo - che andrà a segno, con sconto - per tenerlo. Nainggolan e Joao Mario andranno via, probabilmente lo scambio fra Skriniar e Ndombelé sarà fatto con grande plusvalenza.

ORA E FUTURO - Tonali vale sia per ora che per diventare un titolare fisso dei nerazzurri. Che però hanno anche Barella: chi cedere? Probabilmente Brozovic se dovesse avere qualche proposta importante, soprattutto se arrivasse pure il centrocampista del Tottenham. La realtà è che all'Inter, come in altre situazioni, il mercato si farà anche tramite le occasioni che arriveranno. Ma i giocatori a disposizione di Conte non sono poi così pochi, soprattutto nella linea mediana.