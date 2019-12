Javier Tebas risponde a Florentino Pérez e la sua idea di creare un nuovo torneo, con il beneplacito della FIFA, elitario, fra i migliori club europei. Ricordiamo che il progetto ha trovato la netta opposizione da parte della UEFA nonché delle federazioni nazionali. E il numero uno de LaLiga ha dichiarato in merito: "La Superlega è un progetto da bar" aggiungendo: "Chi pensa che questo sia possibile, dimostra una scarsa conoscenza dell'industria del calcio, del mercato audiovisivo" scrive su Twitter in un post dove è immortalata l'immagine del presidente del Real Madrid, il quale è infine definito come uno che: "Vuole perdere tempo e denaro".

Quién piense que eso es posible, muestra un gran desconocimiento de la industria del futbol, del mercado audiovisual, si un fondo en este caso CVC , QUIERE PERDER TIEMPO Y DINERO, desde luego este es el proyecto.#SuperligaProyectoDeBarraDeBar.https://t.co/NO8IydXGj8 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 13, 2019