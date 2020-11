Tebas: "LaLiga non si è accorta dell'addio di CR7. E la Serie A non è migliorata molto con lui"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato a Marca del livello del calcio spagnolo, anche senza Cristiano Ronaldo: "Non voglio che Messi e Sergio Ramos lascino LaLiga. Ma se succedesse, dovremmo dare di più per non soffrire la loro assenza. Cristiano Ronaldo è andato via e alcuni haters su Twitter me lo hanno ricordato. Posso assicurare che per noi non è cambiato nulla. E dirò la verità, anche la Serie A non ha notato il suo arrivo, non è migliorata molto. Neymar è andato al PSG e la Ligue 1 è sempre la Ligue 1. Il campionato spagnolo con il brand LaLiga e i grandi club che vi partecipano è al di sopra di ogni giocatore, anche se questi sono molto forti".