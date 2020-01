Mercato della Fiorentina: si va verso la settimana decisiva, da lunedì si entrerà davvero nel vivo. Ci sono prezzi alti e la Fiorentina frena o quantomeno riflette. Duncan e Bonifazi sono obiettivi sensibili, anche se la concorrenza non scherza. In difesa ci sono anche altri candidati vedi Juan Jesus. Poi le piste estere. Di sicuro Pradè lo ha spiegato bene, il mercato di adesso potrebbe essere anche quello dell’estate. Se in questa finestra sarà trovato un giocatore per giugno sarà preso adesso per la prossima stagione anche se la priorità rimane l’attualità. In difesa e nel mezzo servono calciatori come Cutrone, pronti all’uso. E ora Napoli.