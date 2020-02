vedi letture

Theo Hernandez: "Al Milan mi aiutano tutti, Ibrahimovic giocatore divino"

In risposta a un tifoso durante il suo Q&A su Twitter, il laterale del Milan Theo Hernandez ha parlato così dell'accoglienza ricevuta dai nuovi suoi compagni di squadra: "Tutti i compagni mi aiutano, non posso lamentarmi", le parole del francese arrivato in estate dal Real Madrid.

Non è mancata neanche una battuta su un suo compagno di squadra in particolare, Zlatan Ibrahimovic: "È un giocatore di livello divino". Così come sull'importanza di vestire la maglia rossonera: "Onore, storia, gloria", la chiosa del classe 1997.