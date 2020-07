Theo Hernandez terzino goleador. Al San Paolo la sblocca lui: Napoli-Milan 0-1 al 20'

Il Milan passa in vantaggio al San Paolo contro il Napoli in una gara valida per la 32esima giornata di Serie A. Al 20esimo, bella ripartenza della squadra rossonera: assist di Rebic e conclusione al volo di un liberissimo Theo Hernandez, che piega le mani di Ospina e realizza il suo sesto gol in questo campionato.

