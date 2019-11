© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Motta, allenatore del Genoa ed ex calciatore del Paris Saint-Germain oltre che dell'Inter, ha commentato anche l'exploit di Mauro Icardi coi parigini nel post-partita di Napoli: "Icardi è un grande giocatore. È stato in una grande squadra come l'Inter ed è arrivato in una grandissima squadra come il PSG, giocare al fianco di Di Maria e Verratti ti fa alzare il livello. Mauro è un attaccante da area di rigore, ma ora sta facendo bene anche fuori dalla sua area", le sue parole a Radio Rai. Maurito, intanto, ieri è arrivato a quota nove reti in dieci presenze col PSG.