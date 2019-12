Thiago Motta: "Sono stato chiamato per salvare il Genoa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo salvezza, senza se e senza ma. L'allenatore del Genoa Thiago Motta nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Lecce ha ricordato a tutti il motivo per il quale è stato chiamato da Preziosi: "Sono stato chiamato per salvare il Genoa e noi qui dentro abbiamo tutti lo stesso obiettivo: salvare il Genoa. E per salvare il Genoa bisogna stare uniti e sacrificarsi. Sono cose che non possono mancare e che non mancano in questo ambiente. Siamo convinti che il modo di giocare è la strada giusta. Questa convinzione la vedo tutti i giorni ed è la strada giusta. Siamo tutti coscienti nel club di salvare il Genoa, non di andare in Champions".

