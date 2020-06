Thiago Silva saluta il PSG e strizza l'occhio al Milan. Il club rossonero prende tempo

Manca solo la parola fine sul rapporto fra il PSG e Thiago Silva. Il centrale difensivo brasiliano ha deciso di salutare la capitale francese dopo otto anni durante i quali ha vinto tutto fra i confini e niente in campo internazionale. Pensando al futuro il brasiliano, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbe però deciso di guardare al passato e a quel club scelto nel 2009 per lo sbarco in Europa e salutato controvoglia, proprio per volare a Parigi, tre anni dopo: il Milan. Il quotidiano oggi in edicola riporta, infatti, la notizia che Thiago Silva si sarebbe proposto ai rossoneri tramite il suo agente. Una disponibilità che lo stesso club meneghino sta valutando perché, al di là dell’affetto tra la tifoseria e lo stesso Thiago, ci sono da valutare età, ingaggio e acciacchi del difensore. Tutte peculiarità che sembrano non sposarsi a pieno con la nuova linea verde del Diavolo.