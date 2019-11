© foto di Imago/Image Sport

Il ct del Brasile Tite risponde alla frecciata di Rivaldo, che attraverso Instagram aveva espresso tristezza nel vedere la gloriosa numero 10 del Brasile indossata da Paquetà. Un attacco non tanto al calciatore quanto al commissario tecnico, che in conferenza stampa si è espresso in merito: "Bisogna stare tranquilli con Paquetà, avendo sbagliato i primi due passaggi ha perso un po’ di ficucia. Ci vuole calma, Paquetà è un grande giocatore e lo dimostrerà crescendo nel Milan".