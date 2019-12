TMW - Ad Sassuolo: "I figli di Squinzi garantiscono continuità al progetto"

Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a margine dell’evento 'Natale neroverde' presso il Mapei Football Center: "E' una grande gioia e un grande onore essere qua. Il Presidente Carlo Rossi faceva l'accenno al Dottore e alla Dottoressa, è un momento sicuramente per noi non facile, però io credo che dobbiamo viverla con gran serenità perché quello che era il loro desiderio, il loro pensiero era sempre rivolto ai ragazzi, rivolto ai giovani e sopratutto rivolto a un movimento che deve sempre crescere. Per cui dentro di noi sicuramente c'è qualcosa di particolare, ma dobbiamo cercare di fare un passo tutti assieme e credo che il loro desiderio sia quello di far sì che l'attività del Sassuolo vada avanti, com'è il volere proprio dei figli, come il volere dell'azienda, per cui ci hanno garantito grande continuità e soprattutto di poter crescere e di poter migliorare. E' bellissimo festeggiare assieme ai tifosi, assieme ai nostri ragazzi, le nostre ragazze che oggi hanno vinto 3-0, vedo molti giocatori della nostra prima squadra, mister De Zerbi che è qua e i giocatori di tutto il settore giovanile, le famiglie dei ragazzi, per cui penso che ci siamo tutti. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri collaboratori, i ragazzi che lavorano qua all'interno che ogni giorno cercano tutte le soluzioni per far sì che possiamo star bene e lavorare in modo sereno per ottenere risultati ottimi".