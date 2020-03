tmw Ag. Caputo: “Obiettivo Euro2020, la convocazione sarebbe meritata”

“Qualunque calciatore ha in mente la Nazionale. Nella vita contano i dati, mi hanno sempre insegnato che la convocazione è lo specchio del rendimento in campionato”. A TuttoMercatoWeb parole firmate Gaetano Fedele, procuratore dell’attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo, intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Ciccio l’anno scorso - dice l’agente - è stato il secondo cannoniere della Serie A dopo Quagliarella e quest’anno viene dopo Ciro Immobile. Se non va lui in Nazionale chi deve andare? La convocazione sarebbe il giusto premio. Ogni tanto ne parliamo e - conclude - ci speriamo”.