Donato Orgnoni, agente di Cutrone, è uscito in questo momento da Casa Milan dopo l'incontro avvenuto con la dirigenza rossonera. Si discute sul futuro del giovane attaccante milanista. Pochi istanti dopo, Alessandro Lucci, agente di Suso e Calabria, ha fatto il suo ingresso nella sede del club (come spesso avvenuto in questi giorni.