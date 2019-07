Fonte: Antonio Vitiello - Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come previsto, Ariel Krasouski, l'agente dell'esterno rossonero Diego Laxalt, è arrivato in questi minuti a Casa Milan per fare il punto sul calciatore. Laxalt rappresenta una possibile uscita del Milan, che deve sfoltire la corsia sinistra. Piace al Torino e all'Atalanta (che pensa all'uruguaiano in caso di partenza di Gosens).