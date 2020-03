tmw Ag. Zaniolo: “2021, l’Italia farà un grande Europeo. Ci rialzeremo”

vedi letture

“Questa situazione di emergenza consentirà a Nicolò di recuperare in maniera più tranquilla”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli “Chiaro che la possibilità di fare gli Europei sia una cosa positiva dal punto di vista personale e sportivo, ma oggi - continua Vigorelli - ci sono cose più importanti a cui pensare. Bisogna stare uniti per sconfiggere il Coronavirus. La Nazionale il prossimo anno avrà esperienza in più, il gruppo di Mancini - prosegue - farà un grande Europeo. Coronavirus e ripercussioni nel calcio? Quando si ripartirà, nel medio periodo si cercherà di farlo nel migliore dei modi. Il calcio è un fenomeno sociale che aggrega milioni di persone, si rialzerà. Ci rialzeremo”.