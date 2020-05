tmw Aguilera: "Valverde sarà tra i 3 più forti al mondo. Per il futuro Pellistri e Bernal"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Pato Aguilera, ex attaccante di Genoa e Torino, ha parlato di attualità e anche dei talenti uruguagi. Adesso faccio l'osservatore e lavoro per me e con Paco Casal (che è stato anche il suo agente, ndr). Chi mi piace? Bentancur è fortissimo ma vorreri parlare di un altro giocatore che è Valverde, ora al Real Madrid. Lo conosco da quando aveva quindici anni ed era al Penarol. E' straordinario e diventerà se non il migliore uno dei tre più forti al mondo. Aveva iniziato come regista ma ora gioca a tutto campo. E può amcora progredire".

Tra i talenti uruguagi chi segnala?

"Facundo Pellistri, ala del 2001 del Penarol. E' fortissimo, lo vogliono tante squadre in Europa. Ha esordito a 17 anni e ha giocato subito alla grande. E poi segnalo anche Facundo Bernal, sedicenne del Defensor Sporting".

In Italia invece quali sono gli attaccanti che apprezza?

"Lukaku per me è straordinario. E' potente fisicamente ma con la sua tecnica sa giocare con i compagni. Simeone non è un cattivo giocatore e poi certo c'è Lautaro Martinez, fantastico. E' un attaccante completo"