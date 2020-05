tmw Alaba al Real, matrimonio possibile. Domino di terzini, da Marcelo ad Alex Sandro

David Alaba è pronto per una nuova avventura. Il polivalente difensore austriaco, da anni tra i migliori interpreti a livello internazionale, è pronto per salutare il Bayern Monaco in estate. Secondo le ultime che rimbalzano dalla Germania, Inter e Juventus avrebbero preso informazioni ma il gradimento del giocatore, ricambiato dal club e da Zinedine Zidane, sarebbe per la Liga e per il Real Madrid. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbe aperta una trattativa per il passaggio di Alaba alle Merengues ma questo presupporrebbe un addio di Marcelo. Sul brasiliano non mancano da tempo i rumors. Lui stesso, negli scorsi giorni, ha parlato di "fantasie", ma Cristiano Ronaldo lo accoglierebbe a braccia aperte in casa Juventus. Il maxi ingaggio del brasiliano sarà certo un tema da affrontare per Paratici, in un mercato dove gli scambi saranno all'ordine del giorno più che gli investimenti faraonici. Servirà un lavoro di fino per spalmare i quasi 12 milioni annui ora versati da Florentino Perez nelle casse di Marcelo. Però l'idea c'è e presupporrebbe, nel caso, anche un addio di Alex Sandro. Per quale destinazione? Il brasiliano è da tempo in uscita ed è stato proposto come contropartita al Paris Saint-Germain per arrivare a Mauro Icardi. Lui come Miralem Pjanic, entrambi anche sul tavolo del Chelsea per cercare l'assalto a Jorginho, anche perché Alex Sandro sarebbe un possibile sostituto di Emerson Palmieri. Che piace sì alla Juventus ma anche all'Inter e ad Antonio Conte. Un domino che parte dalla Baviera. Uno scenario, per adesso. Ma la proposta che il Real Madrid prepara per Alaba è segno che qualcosa sull'esterno mancino, a livello internazionale, sta per scattare. Un domino che si ripropone ogni sessione e che stavolta potrebbe andare davvero a segno.