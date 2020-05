tmw Alessandro Moggi: “Con Spadafora si vive alla giornata, senza ripresa crisi epocale”

“Ci troviamo tutti spiazzati. Vivo di programmazione così come tutte le squadre di calcio. Quello che è successo ha un po’ scombinato questo tipo di approccio. Per come il Ministro sta trattando la situazione dobbiamo vivere alla giornata”. Così a TuttoMercatoWeb Alessandro Moggi intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Se si dovesse ripartire - spiega Moggi - i danni potrebbero essere contenuti. Altrimenti saremmo di fronte ad una crisi epocale. L’assenza del pubblico allo stadio rappresenta una perdita di entrate importante, anche questa situazione determinerà una crisi più o meno importante. Sarà un mercato di scambi, qualche parametro zero e ovviamente andremo incontro ad una riduzione del tetto ingaggi”.