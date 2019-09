TMW - Allerta arancione su Genova, a rischio Sampdoria-Torino

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allerta meteo arancione per “temporali e piogge diffuse” su Genova per la giornata di domani. Al momento, secondo quanto raccolto dal nostro inviato, Sampdori-Torino è a rischio. Domani la decisione. Nel caso in cui allerta venisse alzata a rossa ci sarebbe il rinvio automatico, con la arancione invece si dovrà valutare. Domani alle 11 verrà presa la decisione definitiva.