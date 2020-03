tmw Almeyda: "La Lazio di Inzaghi fa emozionare: può battere sia la Juve che l'Inter"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, l'ex centrocampista della Lazio Matias Almeyda ha parlato così delle grandi gesta in panchina del suo compagno di squadra ai tempi dello Scudetto del 2000, Simone Inzaghi, e anche dell'attuale lotta Scudetto in Serie A: "Simone è uno che, come me, ha la Lazio nel sangue. Ne abbiamo passate tante insieme da giocatori e oggi sono davvero felice per lui. Negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro e veder giocare la sua squadra mi emoziona. Bravo Inzaghi, faccio il tifo per te!".

Lotta Scudetto?

"Secondo me i biancocelesti possono farcela. Si è acceso qualcosa nelle loro menti e nei loro cuori, si vede bene in campo. Chiaramente non sarà facile, la Juve ha una rosa fortissima e in Italia vince da tanti anni. Senza dimenticare l'Inter, le squadre di Conte non si possono mai dare per morte. Però sono fiducioso: il 2020 come il 2000, io ci credo!".