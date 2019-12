Fonte: ha collaborato Andrea Losapio

Il Napoli si prepara alla rivoluzione. Dopo l'esonero di Carlo Ancelotti, è pronto per sbarcare in azzurro Gennaro Gattuso. Detto di Franck Kessie (clicca qui) come prima richiesta per la mediana del futuro tecnico dei campani, l'altro innesto potrebbe essere un regista. L'idea di Gattuso, che ne avrebbe già parlato con De Laurentiis, sarebbe Lucas Torreira dell'Arsenal. Ironia della sorte, la piazza dove potrebbe peraltro finire Ancelotti...