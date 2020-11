tmw Argentino a Siviglia, Vazquez su Maradona: "Lo ricordano come un campione e un altruista"

Nel corso della lunga intervista rilasciata in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, Franco Vazquez ha parlato anche di Diego Armando Maradona. Da trequartista, argentino, a Siviglia, tre punti decisamente in comune con lo storico Diez del calcio mondiale, scomparso pochi giorni fa a sessant'anni. "Maradona è stato il calcio Una persona che ha fatto tanto non solo per il nostro sporto ma per tutto il mondo: ha difeso sempre gli argentini e ognuno di noi non potrà che ringraziarlo. Ogni argentino sarà sempre triste per la sua scomparsa. Qui c'è una forte memoria emotiva. Al netto di quel che è stato nel campo di gioco, anche fuori ha lasciato un grande ricordo. Amabile, con carisma, altruista, lo ricordano anche qui con commozione".