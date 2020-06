tmw Arthur-Juventus, l'entourage del brasiliano non molla sul suo futuro ancora al Barça

La Juventus è tornata a essere ottimista per Arthur, con un nuovo contatto tra le parti andato in scena nella giornata di sabato : è stata questa la notizia lanciata oggi dal quotidiano catalano Mundo Deportivo. Un'apertura che ha sorpreso però totalmente lo stesso entourage del calciatore, ancora fermo ufficialmente sulla posizione comunicata qualche settimana fa e raccontatavi proprio su queste colonne.

Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il centrocampista brasiliano e i suoi diretti collaboratori non avrebbero più avuto alcun colloquio con la dirigenza bianconera dopo aver confermato a Paratici in persona l'intenzione definitiva di restare al Barcellona nonostante il pressing della Vecchia Signora . Eppure, nonostante l'ex Gremio stia puntando i piedi per ottenere una nuova chance in blaugrana, tra i due club le chiamate si ripetono numerose. Perché il Barça vuole Pjanic, la Juve vuole Arthur ed entrambe le società non hanno rinunciato quindi all'affare.

Con la speranza, appunto, di riuscire a convincere il classe '96 a intraprendere una nuova avventura in Serie A già dalla prossima stagione. Una possibilità che l'entourage di Arthur anche adesso smentisce categoricamente, ma per la quale Juve e Barcellona proveranno a lavorare ancora nei giorni a venire.