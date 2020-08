tmw Arthur torna a Barcellona, ma non per giocare: sarà addio definitivo, poi la Juve

Arthur rientra a Barcellona dal Brasile. Secondo quanto raccolto da TMW, il promesso sposo della Juventus nelle prossime 24 ore sarà in città per risolvere personalmente il caso che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni.

Nessun dietro-front da parte del calciatore, che non ha cambiato affatto la sua decisione di non far più parte della rosa blaugrana, ma un gesto per chiudere personalmente il rapporto col club culé.

Il classe '96 tornerà così solo per dire definitivamente addio al Barça, poi nel giro di poche settimane la partenza per Torino e l'inizio di una nuova avventura in Serie A.